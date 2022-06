Résultat de la législative à Ligny-en-Cambrésis : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Ligny-en-Cambrésis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Ligny-en-Cambrésis. En direct 18:41 - La nuance Mélenchon s'était placée au pied du podium à Ligny-en-Cambrésis il y a sept jours Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 15,93% à Ligny-en-Cambrésis avant le premier tour des législatives. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a enregistré 11,98% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Ligny-en-Cambrésis. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la troisième marche. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Ligny-en-Cambrésis ? Avec 36,98% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Ligny-en-Cambrésis dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. Elle a coiffé au poteau les représentants Union des Démocrates et des Indépendants et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent respectivement 31,6% et 11,98% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - Le score de la participation au 2ème tour des législatives 2022, un élément essentiel à Ligny-en-Cambrésis ? Au fil des élections précédentes, les 1925 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 1356 personnes en âge de voter à Ligny-en-Cambrésis, 47,49% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 38,57% au dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Nouveau jour des élections législatives à Ligny-en-Cambrésis ! La ville de Ligny-en-Cambrésis ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont en lice pour cette deuxième manche de l'élection législative à Ligny-en-Cambrésis. Découvrez le candidat élu à compter de 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ligny-en-Cambrésis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 18ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants Mélanie Disdier Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ligny-en-Cambrésis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 18ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ligny-en-Cambrésis Mélanie Disdier (Ballotage) Rassemblement National 29,86% 36,98% Guy Bricout (Ballotage) Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 31,60% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 11,98% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 3,47% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 10,76% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 2,08% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 2,08% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Ligny-en-Cambrésis Taux de participation 45,18% 44,40% Taux d'abstention 54,82% 55,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,34% Nombre de votants 41 163 591

Le résultat de la législative à Ligny-en-Cambrésis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Rassemblement National qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1331 citoyens de Ligny-en-Cambrésis votant dans la 18ème circonscription du Nord. Reste encore à déterminer si les électeurs des 83 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Ligny-en-Cambrésis. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour la 18ème circonscription du Nord s'élève à 44%. A l'échelle de la ville, Mélanie Disdier a enregistré 37% des suffrages. Elle arrive devant Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 32% et 12% des voix.

Législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Ligny-en-Cambrésis ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 49.6% des votes au premier tour à Ligny-en-Cambrésis, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20.8% et 11.1% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Ligny-en-Cambrésis avec 68.7% des votes, laissant ainsi 31.3% des votes à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.