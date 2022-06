Résultat des législatives à Ligny-en-Cambrésis - Election 2022 (59191) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Résultat des législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis

Le résultat des élections législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Ligny-en-Cambrésis. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Ligny-en-Cambrésis. Les électeurs de 83 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 18ème circonscription du Nord. Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 56%. Mélanie Disdier a effectivement raflé 37% des voix. Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec 32% et 12% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ligny-en-Cambrésis Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 36,98% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 31,60% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 11,98% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 3,47% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 10,76% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 2,08% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 2,08% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Ligny-en-Cambrésis Taux de participation 45,18% 44,40% Taux d'abstention 54,82% 55,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,34% Nombre de votants 41 163 591

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ligny-en-Cambrésis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Ligny-en-Cambrésis ? Dans les 2 bureaux de vote de Ligny-en-Cambrésis, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 11,13% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,53% et 1,33% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 13,99% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Ligny-en-Cambrésis. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis ? Les mouvements nationaux des dernières heures s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Ligny-en-Cambrésis. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité a chuté à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Avec 49,64% des suffrages exprimés, au 1er tour à Ligny-en-Cambrésis cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron terminait deuxième à 20,84%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,13% et Éric Zemmour à 4,6%. 14:30 - À Ligny-en-Cambrésis, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste l'abstention Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur fort du scrutin législatif à Ligny-en-Cambrésis. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 333 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,77% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 75,09% au premier tour, soit 1 001 personnes. Le conflit ukrainien serait de nature à détourner l'attention des citoyens de Ligny-en-Cambrésis (59191) de leur devoir civique. 11:30 - À Ligny-en-Cambrésis, le score de la participation lors des élections législatives 2022 sera un élément fort Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? En 2017, au moment des législatives, 47,49% des personnes habilitées à voter à Ligny-en-Cambrésis avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 38,57% au tour deux. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Ligny-en-Cambrésis Pour ces nouvelles élections à Ligny-en-Cambrésis, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 8 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit un peu moins que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Ligny-en-Cambrésis : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Ligny-en-Cambrésis ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 49.6% des votes au premier tour à Ligny-en-Cambrésis, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20.8% et 11.1% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Ligny-en-Cambrésis avec 68.7% des votes, laissant ainsi 31.3% des votes à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.