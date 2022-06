Résultat de la législative à Marcoing : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les jeunes générations affichent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 79,43% au premier tour, soit 1170 personnes. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. La semaine dernière, 50,54% des personnes aptes à participer à une élection à Marcoing avaient pris part au scrutin.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les sondages à l'échelle du pays cachent parfois des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Marcoing. Avec 34,88% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Marcoing lors du premier round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 17,24% des votes. Enfin, la candidature Union des Démocrates et des Indépendants recueille 16,96% des suffrages.

Le résultat de la législative à Marcoing a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 18ème circonscription du Nord, les 1480 électeurs de Marcoing ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de la participation représente 51% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 18ème circonscription du Nord. Reste encore à déterminer si les citoyens des 83 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Marcoing. Mélanie Disdier a réuni 35% des suffrages. Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) récupèrent dans l'ordre 17% et 17% des voix.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 42,43% des suffrages au premier tour à Marcoing. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,48% et 14,35% des voix. Le choix des habitants de Marcoing était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (64,11% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 35,89% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Marcoing ( Nord ) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Vers quel prétendant iront-ils ?