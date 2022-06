Résultat des législatives à Masnières - Election 2022 (59241) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Masnières

Le résultat des élections législatives 2022 à Masnières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Masnières. A l'occasion du premier round des législatives 2022, les 1932 électeurs de Masnières enregistrés dans la 18ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 58%, ce qui représente 1 112 non-votants. Mélanie Disdier a engrangé 30% des votes au niveau de la commune. Elle arrive devant Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) qui captent dans l'ordre 26% et 15% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de la 18ème circonscription du Nord résultera de la conduite des électeurs des 83 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Masnières Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 29,74% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 14,87% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 25,90% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 10,04% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 12,27% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 2,11% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 2,85% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 2,23% Participation au scrutin Circonscription Masnières Taux de participation 45,18% 42,44% Taux d'abstention 54,82% 57,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,37% Nombre de votants 41 163 820

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Masnières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Masnières ? Les votants de Masnières avaient livré 17,44% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,02% et 1,3% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 20,76% à Masnières pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Masnières, des sondages aussi révélateurs ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Masnières. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or le président sortant avait obtenu 20,89% des voix à Masnières, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen cumulait 39,05% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,44% (contre 22%). 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Masnières ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Masnières, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence sont de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Masnières (59241). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 74,6% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 73,68% au premier tour, c'est-à-dire 1 419 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Masnières quel était le taux de la participation à Masnières en 2017 ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? En 2017, pendant les élections législatives, sur les 1 883 inscrits sur les listes électorales à Masnières, 62,51% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 52,79% pour le tour deux. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Masnières L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Masnières et il y a encore de la marge pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Masnières : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Masnières (59) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 39% des votes au premier tour à Masnières. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Masnières avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 64% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 36% des voix.