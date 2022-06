Résultat de la législative à Neuville-Saint-Rémy : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Neuville-Saint-Rémy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Neuville-Saint-Rémy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Neuville-Saint-Rémy. En direct 18:08 - La coalition Mélenchon s'était placée troisième à Neuville-Saint-Rémy il y a 7 jours Le point de départ pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés était de 20,97% avant ces législatives à Neuville-Saint-Rémy. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a obtenu 15,46% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Neuville-Saint-Rémy. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Neuville-Saint-Rémy, la candidature Rassemblement National plébiscitée La candidature Rassemblement National a raflé 32,71% des votes pour le 1er round des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Divers droite et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent dans l'ordre 17,08% et 15,46% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 56,77% des personnes aptes à participer à une élection à Neuville-Saint-Rémy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des législatives ? Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,57% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 72,15% au premier tour, c'est-à-dire 1990 personnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Neuville-Saint-Rémy ! Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de suivre ce jour d'élections législatives à Neuville-Saint-Rémy, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont en lice les postulants qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Neuville-Saint-Rémy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 18ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants Mélanie Disdier Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Neuville-Saint-Rémy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 18ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuville-Saint-Rémy Mélanie Disdier (Ballotage) Rassemblement National 29,86% 32,71% Guy Bricout (Ballotage) Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 14,44% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 15,46% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 17,08% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 11,47% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,31% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 3,31% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 2,21% Participation au scrutin Circonscription Neuville-Saint-Rémy Taux de participation 45,18% 43,23% Taux d'abstention 54,82% 56,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 0,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,76% Nombre de votants 41 163 1 191

Le résultat du premier round de l' élection législative à Neuville-Saint-Rémy a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 2755 électeurs de Neuville-Saint-Rémy votant dans la 18ème circonscription du Nord. Reste à déterminer si les citoyens des 83 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Neuville-Saint-Rémy. Le niveau de la participation représente 43% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 18ème circonscription du Nord, ce qui représente 1 191 votants. Mélanie Disdier a amassé 33% des votes. Pierre-Antoine Villain (Divers droite) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec 17% et 15% des suffrages.

Législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 40,6% des voix au premier tour à Neuville-Saint-Rémy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,2% et 15,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Neuville-Saint-Rémy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 61,2% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38,8% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy (59554) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.