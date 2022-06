Résultat des législatives à Neuville-Saint-Rémy - Election 2022 (59554) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy

Le résultat des élections législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Neuville-Saint-Rémy a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Le niveau de la participation s'établit à 43% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 18ème circonscription du Nord (soit 1 191 votants). A l'échelle de la ville, Mélanie Disdier a effectivement obtenu 33% des voix. En seconde position, Pierre-Antoine Villain (Divers droite) ramasse 17% des votes. Quant à elle, Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 15% des voix. Reste encore à savoir si les citoyens des 83 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Neuville-Saint-Rémy.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuville-Saint-Rémy Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 32,71% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 14,44% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 15,46% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 17,08% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 11,47% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,31% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 3,31% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 2,21% Participation au scrutin Circonscription Neuville-Saint-Rémy Taux de participation 45,18% 43,23% Taux d'abstention 54,82% 56,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 0,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,76% Nombre de votants 41 163 1 191

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuville-Saint-Rémy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Neuville-Saint-Rémy ? Dans les 3 bureaux de vote de Neuville-Saint-Rémy, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 15,38% des suffrages en avril dernier dans la cité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,36% et 0,97% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 18,71% à Neuville-Saint-Rémy pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Neuville-Saint-Rémy, des sondages tout aussi convaincants ? À Neuville-Saint-Rémy, Marine Le Pen obtenait la première position de la dernière présidentielle avec 40,62% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,21%. Suivaient, avec 15,38%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,0%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des derniers jours modifieront peut-être la donne lors des législatives dans la cité. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. 14:30 - À Neuville-Saint-Rémy, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure la participation À Neuville-Saint-Rémy, l'une des grandes inconnues des législatives sera l'étendue de la participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 72,15% au premier tour, ce qui représentait 1 990 personnes. Le conflit militaire ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à de faire baisser le taux de participation à Neuville-Saint-Rémy. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Neuville-Saint-Rémy ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Au moment des dernières élections législatives, sur les 2 825 personnes en âge de voter à Neuville-Saint-Rémy, 61,84% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 56,07% au round deux. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Neuville-Saint-Rémy pour ces législatives 2022 8 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Neuville-Saint-Rémy ce dimanche, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants assez bas comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 2758 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et se prononcer pour cette 1re manche.

Législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 40,6% des voix au premier tour à Neuville-Saint-Rémy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,2% et 15,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Neuville-Saint-Rémy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 61,2% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38,8% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Neuville-Saint-Rémy (59554) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.