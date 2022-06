Résultat de la législative à Proville : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à cacher des réalités locales complexes, comme par exemple à Proville. Au soir du premier round de l'élection législative, le 12 juin dernier, les habitants de Proville ont plébiscité la candidature Union des Démocrates et des Indépendants à qui ils ont accordé 23,77% des bulletins de vote. Elle est arrivée devant les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent 23,47% et 16,58% des voix.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Proville, son candidat avait obtenu 14,23% des suffrages lors du premier tour. Mais ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,1%, 2,76%, 1,1% et 3,06% le 10 avril. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 19,02% à Proville pour ces élections légilsatives.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33% des voix au premier tour à Proville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30% et 12% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour avec 51% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Proville ( Nord ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.