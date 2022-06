Résultat des législatives à Proville - Election 2022 (59267) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Proville. C'est le représentant Union des Démocrates et des Indépendants qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des électeurs de Proville inscrits dans la 18ème circonscription du Nord. Guy Bricout a raflé 24% des voix au niveau de la commune. Mélanie Disdier (Rassemblement National) et Philippe Loyez (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 23% et 17% des voix. La participation s'établit à 49% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 1 340 votants. Ces données ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 83 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 18ème circonscription du Nord.

À Proville, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indéniablement la participation. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,07% au sein de la commune. Le taux de participation était de 75,59% au premier tour, soit 2 044 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Proville au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Proville avec 32,93% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 29,62%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,1% et Éric Zemmour à 7,98%.

Les électeurs de Proville avaient offert 12,1% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de l'élection présidentielle. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,76% et 1,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 3,86% du côté de la gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon).

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33% des voix au premier tour à Proville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30% et 12% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour avec 51% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Proville ( Nord ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.