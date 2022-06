Résultat de la législative à Saint-Germer-de-Fly : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germer-de-Fly sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germer-de-Fly. En direct 18:55 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la cité ? Le point de départ pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés était de 16,24% avant ces législatives à Saint-Germer-de-Fly. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à l'Assemblée a pourtant atteint 9,69% des suffrages il y a sept jours. De qui avait privé la Nupes des trois premières places. 15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée lors du 1er tour D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularités locales, comme à Saint-Germer-de-Fly. Le 12 juin dernier lors du 1er tour, les électeurs de Saint-Germer-de-Fly ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 45,98% des votes. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 16,91% des voix. De son côté, la candidature Union des Démocrates et des Indépendants reçoit 10,67% des suffrages. 13:30 - À Saint-Germer-de-Fly, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. L'observation des résultats des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, sur les 1292 personnes en âge de voter à Saint-Germer-de-Fly, 47,06% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,42% pour le dernier round. 10:30 - Nouvelle manche des législatives à Saint-Germer-de-Fly ce 19 juin ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Saint-Germer-de-Fly seront probablement publiés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le verdict devrait s'afficher dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germer-de-Fly - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germer-de-Fly aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Philippe Ballard Rassemblement National Chanez Herbanne Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germer-de-Fly - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germer-de-Fly

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germer-de-Fly Philippe Ballard (Ballotage) Rassemblement National 34,92% 45,98% Chanez Herbanne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,53% 16,91% Annick Prevot Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,81% 9,69% Agnès Thill Union des Démocrates et des Indépendants 8,57% 10,67% Ludovic Castanié Divers droite 6,49% 9,85% Benjamin Fougere Reconquête ! 3,05% 1,97% Odile Leperre-Verrier Parti radical de gauche 1,83% 0,66% Mohrad Laghrari Divers centre 1,74% 0,66% Didier Rols Ecologistes 1,55% 0,82% Mohamed El Aiyate Ecologistes 1,48% 0,33% Bastien Regnier Droite souverainiste 1,30% 0,82% Renée Potchtovik Divers extrême gauche 1,00% 0,82% Guillaume Cervantes Divers gauche 0,74% 0,82% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germer-de-Fly Taux de participation 47,52% 47,08% Taux d'abstention 52,48% 52,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,32% Nombre de votants 42 347 620

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Saint-Germer-de-Fly. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de suffrages parmi les 1317 habitants de Saint-Germer-de-Fly de la 2ème circonscription de l'Oise. Philippe Ballard a accumulé 46% des votes. Chanez Herbanne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Agnès Thill (Union des Démocrates et des Indépendants) recueillent 17% et 11% des votes. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra de la conduite des électeurs des 165 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux d'abstention s'établit à 53% des citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Oise (697 non-votants).

Législatives 2022 à Saint-Germer-de-Fly : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Saint-Germer-de-Fly (60) seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 46,4% des suffrages au premier tour à Saint-Germer-de-Fly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,4% et 12,3% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Germer-de-Fly avec 67,9% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 32,1% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?