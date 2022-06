Résultat de la législative à Saint-Pol-sur-Ternoise : en direct

12/06/22 11:27

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons tenter de suivre ce premier round des législatives à Saint-Pol-sur-Ternoise, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,2% des suffrages au premier tour à Saint-Pol-sur-Ternoise, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et celui qui fut le 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 26,3% et 15,2% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Pol-sur-Ternoise était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (53,7% des votes), cédant ainsi 46,3% des votes à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Saint-Pol-sur-Ternoise (62) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.