Résultat de la législative à Trie-Château : 2e tour en direct

En direct

18:47 - La Nupes inexistante à Trie-Château la semaine passée Dans les 2 bureaux de vote de Trie-Château, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour la deuxième manche du scrutin. Le candidat insoumis avait enregistré 12,73% des suffrages il y a sept jours. Ce score est cependant à comparer avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,89%, 1,58%, 1,48% et 1,97% il y a deux mois. Ce qui donnait un point de départ théorique de 19,92% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Trie-Château.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée lors du 1er tour Lors du premier tour, le 12 juin dernier, les citoyens de Trie-Château ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 31,37% des votes. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Union des Démocrates et des Indépendants la suivent avec respectivement 23,76% et 13,35% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Trie-Château à l'occasion des législatives 2022 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention représentait 52,22% dans la commune de Trie-Château au premier tour. L'abstention était de 46,46% au second round.