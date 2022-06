Résultat de la législative à Valdivienne : en direct

19:24 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Valdivienne ?

Les inscrits de Valdivienne avaient donné 17,63% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,23% et 2,31% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 24,17% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Valdivienne.