Résultat des législatives à Villers-Outréaux - Election 2022 (59142) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Villers-Outréaux est tombé. Lors du 1er tour des législatives 2022, les 1473 habitants de Villers-Outréaux inscrits dans la 18ème circonscription du Nord ont opté pour la candidature Union des Démocrates et des Indépendants. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Villers-Outréaux. Les citoyens de 83 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 18ème circonscription du Nord atteint 58% (soit 624 votants). A l'échelle de la commune, Guy Bricout a rassemblé 31% des suffrages. Mélanie Disdier (Rassemblement National) et Philippe Loyez (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent 31% et 12% des votes.

Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au fil des scrutins précédents, les 2 155 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 61,06% des personnes aptes à participer à une élection à Villers-Outréaux avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 54,6% au second tour.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Villers-Outréaux dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 24,0% des voix à Villers-Outréaux, à la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen se hissait à 41,52% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,51% (contre à un peu moins de 22%).

Dans l'unique bureau de vote de Villers-Outréaux, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 12,51% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,11% et 0,28% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 13,9% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 42% des suffrages au premier tour à Villers-Outréaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et celui qui fut le troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 24% et 13% des voix. Le choix des votants de Villers-Outréaux était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (63% des votes), laissant par conséquent 37% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Villers-Outréaux ( Nord ) seront incités à participer aux législatives comme partout en France. Quel prétendant soutiendront-ils ?