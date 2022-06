Résultat de la législative à Vitry-en-Artois : en direct

En direct

19:22 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Vitry-en-Artois ? Les électeurs de Vitry-en-Artois avaient concédé 12,84% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,77% et 1,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 16,78% à Vitry-en-Artois pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Vitry-en-Artois ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Vitry-en-Artois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 44,09% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 23,92%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,84% et Éric Zemmour à 4,74%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives à Vitry-en-Artois dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, a courru après les 20%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Vitry-en-Artois ? À Vitry-en-Artois, l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation. La situation géopolitique actuelle est par exemple susceptible d'impacter les choix que feront les électeurs de Vitry-en-Artois (62490). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, 25,54% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,25% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Vitry-en-Artois ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 56,08% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Vitry-en-Artois. L'abstention était de 51,47% pour le second tour.