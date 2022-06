Résultat des législatives à Walincourt-Selvigny - Election 2022 (59127) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Walincourt-Selvigny. Ces données ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 83 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord. Mélanie Disdier a raflé 37% des voix. En seconde place, Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) reçoit 22% des voix. Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 16% des voix. Le taux de participation s'élève à 39% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (619 votants).

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, pendant les législatives, 1 597 électeurs de Walincourt-Selvigny avaient pris part au vote au premier tour (soit 45,96%). Le taux de participation était de 38,26% au deuxième round.

À Walincourt-Selvigny, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'abstention. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français pourrait entre autres modifier la stratégie de vote des habitants de Walincourt-Selvigny. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 68,16% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 67,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 049 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Walincourt-Selvigny, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 45,23% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 22,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,15% et Éric Zemmour à 5,5%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche 27,85% au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des dernières semaines changeront sans doute ce décor à Walincourt-Selvigny dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Les habitants de Walincourt-Selvigny avaient livré 12,15% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première manche de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,22% et 1,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 15,91% pour la coalition de gauche.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 45,2% des voix au premier tour à Walincourt-Selvigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien troisième homme lors de la dernière élection avaient obtenu 22,5% et 12,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Walincourt-Selvigny avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 63,6% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 36,4% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Les électeurs de Walincourt-Selvigny ( Nord ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.