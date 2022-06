Résultat des législatives au Cateau-Cambrésis - Election 2022 (59360) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 au Cateau-Cambrésis

Le résultat des élections législatives 2022 au Cateau-Cambrésis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le résultat de l'élection législative 2022 au Cateau-Cambrésis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La participation atteint 42% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription. Au niveau de l'agglomération, Mélanie Disdier a accumulé 34% des suffrages. Pierre-Antoine Villain (Divers droite) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec respectivement 21% et 15% des voix. Reste à déterminer si les habitants des 83 autres communes faisant partie de la 18ème circonscription du Nord voteront comme ceux du Cateau-Cambrésis.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Cateau-Cambrésis Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 34,47% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 13,33% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 14,67% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 20,86% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 10,37% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 2,12% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 2,51% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 1,67% Participation au scrutin Circonscription Le Cateau-Cambrésis Taux de participation 45,18% 42,24% Taux d'abstention 54,82% 57,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,49% Nombre de votants 41 163 1 824

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Cateau-Cambrésis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche au Cateau-Cambrésis ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,91% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle au Cateau-Cambrésis le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,36% et 0,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 16,04% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 au Cateau-Cambrésis ? Avec 46,53% des suffrages exprimés, au premier tour au Cateau-Cambrésis, Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 20,95%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,91% et Éric Zemmour à 5,86%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement infléchir la situation lors des législatives au Cateau-Cambrésis dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 au Cateau-Cambrésis Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Cateau-Cambrésis ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,17% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 67,96% au premier tour, c'est-à-dire 2 940 personnes. L'inflation, combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement dépouiller les isoloirs de leurs électeurs au Cateau-Cambrésis (59360). 11:30 - Au Cateau-Cambrésis, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément fort Au fil des dernières années, les 7 091 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 61,29% au premier tour au sein du Cateau-Cambrésis. L'abstention était de 54,85% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives au Cateau-Cambrésis ? 8 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription du Cateau-Cambrésis ce dimanche, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants un peu en dessous de celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 4326 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 5 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce 1er tour.

Législatives 2022 au Cateau-Cambrésis : les enjeux

Comme partout en France, les 7 091 électeurs du Cateau-Cambrésis (Nord) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 46,5% des votes au premier tour au Cateau-Cambrésis. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,0% et 13,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Cateau-Cambrésis grâce à 66,4% des votes, cédant donc à Emmanuel Macron 33,6% des voix.