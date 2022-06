19:28 - Pour la gauche, les 20,13% de Jean-Luc Mélenchon au Plessis-Pâté observés

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, au Plessis-Pâté comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 20,13% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,71% et 1,24% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 27,08% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.