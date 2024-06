Résultat des législatives à Ladignac-le-Long : l'élection 2024 en direct

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Ladignac-le-Long au premier tour de la présidentielle 2022

C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,42% contre 29,03% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,81% et 5,68% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 41,83% contre 58,17%.