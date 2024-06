Résultat des législatives à Solignac : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 25,55% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Solignac, face à Raphaël Glucksmann à 17,33% et Valérie Hayer à 16,05%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi pas moins de 199 électeurs de Solignac.

Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Solignac lors de la dernière présidentielle

L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Solignac avec 19,86% contre 32,89% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,53% et 5,8% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,6% contre 64,4%.