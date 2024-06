Résultat des législatives à Pierre-Buffière : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Pierre-Buffière. Le mouvement a séduit 29% des suffrages, soit 136 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 19,4% et Valérie Hayer à 13,43%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Pierre-Buffière au premier tour de la dernière présidentielle

C'est incontestablement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pierre-Buffière avec 19,79% contre 29,91% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 18,01% et 7,44% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 38,79% contre 61,21%.