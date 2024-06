Résultat des législatives à Cussac : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cussac, avec 36,72%, soit 170 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 17,49% et Raphaël Glucksmann à 14,69%.

14:32 - À Cussac, le résultat de la présidentielle encore bien ancré

C'est sans doute la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cussac lors du premier tour de la présidentielle avec 27,19%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,87%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,74% et 7,95% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 49,47% contre 50,53%.