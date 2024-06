Résultat des législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 40,7% pour la liste Bardella à Saint-Laurent-sur-Gorre le 9 juin dernier Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre trouvé il y a deux ans. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a dominé les européennes 2024 à Saint-Laurent-sur-Gorre. Ladite liste cumulait 40,7% des votes, soit 245 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 15,61% et Valérie Hayer à 11,13%.

14:32 - Saint-Laurent-sur-Gorre avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La commune de Saint-Laurent-sur-Gorre avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La candidate du parti frontiste finissait avec 28,55% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,53% et 18,96% des voix. Jean Lassalle devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 8,65% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,8% contre 50,2%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Laurent-sur-Gorre Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre, le RN terminait à la deuxième place, 23,62% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 31,62% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 55,22%. Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Laurent-sur-Gorre Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Laurent-sur-Gorre révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,86% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,95%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 564 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,24%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Laurent-sur-Gorre mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives à Saint-Laurent-sur-Gorre L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-Laurent-sur-Gorre. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,59% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 065 personnes en âge de voter dans la ville, 18,03% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 20,17% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Laurent-sur-Gorre.