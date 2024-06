Résultat des législatives à Saint-Paul : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Saint-Paul dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen à Saint-Paul. Le bulletin séduisait 28,55% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 16,55% et Valérie Hayer à 12,84%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Paul au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,32% contre 27,06% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,08% et 7,73% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,06% contre 56,94%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Saint-Paul ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Paul, obtenant 16,48% des voix sur place, contre 36,14% pour Stéphane Delautrette (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nupes avec 32,88% contre 67,12% pour les vainqueurs. Stéphane Delautrette conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Paul Dans la commune de Saint-Paul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,77%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (23,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 565 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,87%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Paul mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,66% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Paul (87260) ? À Saint-Paul, l'une des clés des élections législatives 2024 sera sans aucun doute la participation. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,61% au premier tour. Au second tour, 54,31% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Paul ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,48% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,73% au premier tour, soit 829 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?