Résultat des législatives à Cognac-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière semble d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Cognac-la-Forêt, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 37,62% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,01% et Valérie Hayer à 9,75%.

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du RN finissait à 32,64% au 1er round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 21,85% et 19,36% des voix. Cognac-la-Forêt n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 4,98% des voix. La patronne du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 55,63%.

11:02 - Cognac-la-Forêt : législatives et dynamiques démographiques

Comment la population de Cognac-la-Forêt peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 36 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,19%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 7,75% d'agriculteurs pour 1 198 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (17,52%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,23%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cognac-la-Forêt mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,1% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.