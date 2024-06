Résultat des législatives à Saint-Germain-les-Belles : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 31,78% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Germain-les-Belles au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière semble également logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Germain-les-Belles, avec 31,78%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 14,72% et Valérie Hayer à 13,32%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Germain-les-Belles lors de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Saint-Germain-les-Belles avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 26,29% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,63% et 15,97% des voix. Saint-Germain-les-Belles n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec seulement 7,99% des voix. Rebelotte pour Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron avec 50,92%.

12:32 - À Saint-Germain-les-Belles, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Germain-les-Belles, le RN finissait à la deuxième place, 24,57% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 26,04% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 51,17%. Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Germain-les-Belles Quel impact auront les électeurs de Saint-Germain-les-Belles sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,5%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (71,26%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (34,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 420 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,51%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Germain-les-Belles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,12% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Saint-Germain-les-Belles À Saint-Germain-les-Belles, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants des élections législatives. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont de nature à impacter les choix que feront les électeurs de Saint-Germain-les-Belles. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 76,66% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,72% au deuxième tour, c'est-à-dire 609 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,09% au premier tour et seulement 49,82% au second tour. Quel député détrônera Stéphane Delautrette dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne ?