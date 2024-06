Résultat des législatives à Bussière-Galant : l'élection 2024 en direct

11:02 - Bussière-Galant : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La démographie et le contexte socio-économique de Bussière-Galant contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Dans le bourg, 9,07% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,48% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (37,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 597 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,65% et d'une population étrangère de 9,31% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 22,8%, comme à Bussière-Galant, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.