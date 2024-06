Résultat des législatives à Jourgnac : l'élection 2024 en direct

Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. 35,36% des voix ont en effet cheminé vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Jourgnac, contre Raphaël Glucksmann à 18,42% et Valérie Hayer à 9,94%. Le RN est arrivé en tête avec 192 électeurs de Jourgnac.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Jourgnac

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Jourgnac lors du premier tour de la présidentielle avec 26,56%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,8%. Jourgnac n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, avec seulement 22,63% et 5,56% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,64% contre 56,36%.