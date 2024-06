Résultat des législatives à Vicq-sur-Breuilh : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vicq-sur-Breuilh, à 35,28%, soit 224 voix. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 15,28% et Valérie Hayer à 9,92%.

14:32 - Vicq-sur-Breuilh avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Vicq-sur-Breuilh avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La figure de l'ancien FN prenait les devants avec 22,64% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,53% et 19,43% des voix. Jean Lassalle devait se contenter de la quatrième place avec 8,62% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,12% contre 52,88%.