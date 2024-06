Résultat des législatives à Saint-Maurice-les-Brousses : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - La liste de Jordan Bardella à 40,76% à Saint-Maurice-les-Brousses le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. 40,76% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Maurice-les-Brousses, contre Raphaël Glucksmann à 12,39% et Manon Aubry à 6,72%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 194 électeurs de Saint-Maurice-les-Brousses.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Maurice-les-Brousses ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen prenait les devants avec 28,79% au 1er tour contre 21,6% pour Emmanuel Macron et 19,41% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Saint-Maurice-les-Brousses n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,1% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour de l'élection, c'est également la leader du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu avec 50,18%, devant Emmanuel Macron à 49,82%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Maurice-les-Brousses ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection législative 2024 au niveau local. Aux législatives en 2022 à Saint-Maurice-les-Brousses, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 22,5% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,86% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 57,89%. Stéphane Delautrette remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Maurice-les-Brousses façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Maurice-les-Brousses, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 456 logements pour 1 042 habitants, la densité de la commune est de 95 habitants/km². Ses 44 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la localité, 20,99% des résidents sont des enfants, et 18,03% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,36% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 34,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 872,98 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Maurice-les-Brousses, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Maurice-les-Brousses ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Maurice-les-Brousses, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 57,9% au premier tour et seulement 55,5% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 82,34% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 85,9% au premier tour, c'est-à-dire 676 personnes.