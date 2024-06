Résultat des législatives à Eyjeaux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 32,09% dans la moyenne nationale pour le RN à Eyjeaux aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Eyjeaux, avec 32,09%, soit 198 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 14,75% et Valérie Hayer à 9,89%.

14:32 - 27,27% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Eyjeaux La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Eyjeaux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,36%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 27,27% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 20,27% et 6,14% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 40,46% contre 59,54%.

12:32 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Eyjeaux ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives à Eyjeaux, le RN arrivait à la deuxième place, 15,44% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 38,04% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 62,55%. Stéphane Delautrette conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Eyjeaux révèlent les tendances électorales À Eyjeaux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,86%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 545 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,88%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,63%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Eyjeaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,37% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Eyjeaux ? L'analyse des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 015 inscrits sur les listes électorales d'Eyjeaux (Haute-Vienne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 64,93%), contre un taux de participation de 60,98% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,55% au premier tour. Au deuxième tour, 55,64% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Eyjeaux cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 82,7% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 88,29% au premier tour, ce qui représentait 837 personnes.