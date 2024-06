Résultat des législatives à Châlus : l'élection 2024 en direct

C'est certainement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Châlus lors du premier tour de la présidentielle avec 27,38%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,52%. Châlus n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 15,94% et 6,42% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 46,24% contre 53,76%.

11:02 - Comment la composition démographique de Châlus façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et socio-économique de Châlus définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Le taux de chômage à 13,29% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 57 hab/km² et 34,09% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (41,1%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 711 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,19%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,84%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Châlus mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 44,67% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.