Résultat des législatives à Flavignac : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Flavignac s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La patronne du parti d'extrême droite prenait les devants avec 31,85% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,51% et 19,45% des voix. Jean Lassalle devait alors se placer parmi les figurants avec 6,43% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,94%, devant Emmanuel Macron à 49,06%.

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera très scruté. Il y a deux ans, lors des législatives à Flavignac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 18,36% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 52,48% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (68,82%). Stéphane Delautrette s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Flavignac : législatives et dynamiques démographiques

Dans la ville de Flavignac, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,38%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (78,71%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,21%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 487 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,40%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Flavignac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,13% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.