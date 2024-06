En direct

19:52 - Quel verdict pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une part. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Junien, le binôme Nupes avait en effet accumulé 36,42% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,7% à Saint-Junien. Mais ce sont 34% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,23%), de Marie Toussaint (4,05%) et enfin de Léon Deffontaine (7%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Saint-Junien Que retenir des résultats des dernières élections ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Saint-Junien entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 29% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Junien début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Saint-Junien, avec 32,34% des votes devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 17,7%, suivie par Valérie Hayer avec 13,23%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Junien lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Junien avec 23,31% contre 26,69% pour Emmanuel Macron. Saint-Junien n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, avec 20,21% et 5,99% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 41,54% contre 58,46%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Junien ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apporte des enseignements précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à Saint-Junien, le RN terminait à la deuxième place, 21,09% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 36,42% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 64,39%. Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Junien Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Junien se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 387 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 797 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 044 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 13,71% des résidents sont des enfants, et 33,85% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 336 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,33%, Saint-Junien est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,72%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2111,56 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Junien, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Saint-Junien : quels enseignements ? Au fil des dernières années, les 11 691 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de début juin, 56,68% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Junien avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 54,35% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,76% au premier tour et seulement 48,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Junien ? Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.