Résultat des législatives à Chaillac-sur-Vienne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un RN au sommet aussi à Chaillac-sur-Vienne le 9 juin dernier ? Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chaillac-sur-Vienne, à 38,33%. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 13,94% et Valérie Hayer à 11,32%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Chaillac-sur-Vienne au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 25,52% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,79% et 21,02%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 44,76% contre 55,24%).

12:32 - À Chaillac-sur-Vienne, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Chaillac-sur-Vienne, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 26,61% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 37,32% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,91%). Stéphane Delautrette remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Chaillac-sur-Vienne aux élections législatives À Chaillac-sur-Vienne, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,54% et une densité de population de 81 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 591 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,85%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chaillac-sur-Vienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,08% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Chaillac-sur-Vienne : scrutin en cours À Chaillac-sur-Vienne, l'un des critères déterminants de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement le taux de participation. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite pourrait en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Chaillac-sur-Vienne. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 81,97% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 84,66% au premier tour, soit 850 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 58,69% au premier tour et seulement 58,47% au second tour. Quel député détrônera Stéphane Delautrette dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne ?