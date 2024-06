Résultat des législatives à Coussac-Bonneval : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler logique au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Coussac-Bonneval, à 38,13%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,23% et Valérie Hayer à 11,51%.

11:02 - Élections législatives à Coussac-Bonneval : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Coussac-Bonneval définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 12,67% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,9% sont des personnes âgées. Avec ses 11,0% d'agriculteurs pour 1 287 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,22% et d'une population immigrée de 10,37% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,56%, comme à Coussac-Bonneval, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.