Résultat des législatives à Saint-Mathieu : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,05% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Saint-Mathieu. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,06%. Jean Lassalle se contentait de la quatrième place avec seulement 8,21% des voix. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore la numéro 1 du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu à Saint-Mathieu avec 56,52%, devant Emmanuel Macron à 43,48%.

11:02 - Saint-Mathieu : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant le bureau de vote de Saint-Mathieu, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 12,41% d'agriculteurs pour 1 072 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 101 entreprises, Saint-Mathieu offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,74% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 160 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 15,32%, contribue à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 24,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1207,95 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, Saint-Mathieu incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.