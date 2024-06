Résultat des législatives à Oradour-sur-Vayres : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 219 habitants d'Oradour-sur-Vayres passés par les urnes ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a glané ainsi 34,01% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,51% et Raphaël Glucksmann à 12,42%.

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du parti d'extrême droite l'emportait avec 27,77% au 1er tour contre 25,49% pour Emmanuel Macron et 17,9% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,29% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%.

11:02 - Oradour-sur-Vayres : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Oradour-sur-Vayres comme partout. Avec ses 1 564 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 152 entreprises, Oradour-sur-Vayres se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (61,27%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Oradour-sur-Vayres abrite une communauté diversifiée, avec ses 172 résidents étrangers, soit 11,26% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 25,1% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 489,95 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Oradour-sur-Vayres participe à l'histoire française.