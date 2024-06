16:32 - L'énorme résultat de Bardella à Saint-Léonard au début du mois

Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Léonard, avec 51,85%, soit 266 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 11,7% et Valérie Hayer à 9,36%.