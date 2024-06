Résultat des législatives à Taintrux : l'élection 2024 en direct

16:32 - 45,96% pour le Rassemblement national à Taintrux début juin

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Taintrux, à 45,96%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 13,22% et Valérie Hayer à 10,91%.