19:49 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 22,56% de la Nupes à Valdivienne ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire ce dimanche ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,26% à Valdivienne. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,4% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,26% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,6% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 25% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Valdivienne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 22,56% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,23% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 2,31% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Valdivienne ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN devrait s'afficher à 30% à Valdivienne lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par le scrutin européen du 9 juin se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Une victoire du RN à Valdivienne début juin Le résultat qui a été établi lors des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc aussi indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Valdivienne, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 36,17% des votes contre Valérie Hayer à 15,53% et Raphaël Glucksmann à 13,26%.

14:32 - Valdivienne avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Valdivienne lors du premier tour de la présidentielle avec 29,68%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,78%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,63% et 4,23% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,57% contre 54,43%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel au premier tour à Valdivienne ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Valdivienne, le RN terminait à la deuxième place, 23,54% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 23,73% pour Pascal Lecamp (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (54,33%). Pascal Lecamp s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Valdivienne : un regard sur la démographie locale À Valdivienne, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,68%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (80,02%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (25,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 052 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,09%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Valdivienne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,68% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Participation à Valdivienne : les leçons des précédentes élections Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Lors des européennes du mois de juin 2024, 46,11% des électeurs de Valdivienne avaient boudé les urnes. L'abstention était de 43,31% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,43% au premier tour. Au second tour, 49,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Valdivienne pour les élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.