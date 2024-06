En direct

19:50 - Au Plessis-Pâté, quels peuvent être les reports du score de gauche ? L'autre source de doute de ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 14,91% au Plessis-Pâté. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 9,94% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,14% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Plessis-Pâté, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,45% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages ?

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le RN au Plessis-Pâté Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points au Plessis-Pâté entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,07% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella au Plessis-Pâté début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 au Plessis-Pâté. Ladite liste cumulait 31,07% des suffrages, devant Valérie Hayer à 15,24% et Raphaël Glucksmann à 14,91%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon au Plessis-Pâté au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position au Plessis-Pâté lors du premier tour de la présidentielle avec 32,52%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,51%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 20,13% et 6,03% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 36,52% contre 63,48%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 au Plessis-Pâté ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Le Plessis-Pâté, couverte par la 3ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 29,45%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 19,4%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 46,25% contre 53,75% pour les vainqueurs. C'est en revanche Alexis Izard (Ensemble !) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Le Plessis-Pâté aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues du Plessis-Pâté, les élections sont en cours. Avec ses 27,45% de cadres supérieurs pour 4 147 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 269 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 102 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,31%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 223 résidents étrangers, Le Plessis-Pâté est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 50,21% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 189,61 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Au Plessis-Pâté, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Election au Plessis-Pâté : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au Plessis-Pâté, l'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. L'inflation dans le pays cumulée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient, pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs du Plessis-Pâté. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 78,98% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote. La participation était de 83,82% au premier tour, ce qui représentait 2 233 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,59% au premier tour et seulement 55,51% au second tour. Quel député détrônera Alexis Izard dans la 3ème circonscription de l'Essonne ?