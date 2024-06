Résultat des législatives à Harbonnières : l'élection 2024 en direct

08:59 - Premier tour des législatives à Harbonnières : horaires du bureau de vote

De nouvelles élections législatives à Harbonnières vont être organisées ce dimanche, faisant suite à la décision surprise du président de la République concernant le renouvellement des parlementaires français. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'extrême-droite, de l'union des gauches, du bloc présidentiel réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Harbonnières. Cette page affichera les résultats à Harbonnières à partir de 20h.