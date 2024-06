En direct

19:49 - Les supporters de l'ancienne Nupes observés L'autre source de doute qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,79% à Rosières-en-Santerre. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 4,44% de Manon Aubry (LFI), les 1,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,93% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 15% sur place. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rosières-en-Santerre, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 27,17% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le RN a solidement progressé à Rosières-en-Santerre Alors que déduire de cette masse de chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 52,17% pour le Rassemblement national à Rosières-en-Santerre aux européennes Consulter des résultats plus récents semble aussi évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Rosières-en-Santerre, à 52,17%, soit 552 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 13,99% et Raphaël Glucksmann à 8,79%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Rosières-en-Santerre au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Rosières-en-Santerre pendant la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 39,25% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,36% et 16,14% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,55% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, la cheffe du RN finissait aussi première avec 60,56%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national réalisait un joli départ à Rosières-en-Santerre au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Somme, c'est Yael Menache qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 31,00%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 54,58%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,42%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Rosières-en-Santerre Quel impact auront les habitants de Rosières-en-Santerre sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 21,05% et une densité de population de 231 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (72,88%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 095 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,66%) et le nombre de résidences HLM (15,95% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Rosières-en-Santerre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 47,56% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - Les législatives débutent à Rosières-en-Santerre : l'abstention en question Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Rosières-en-Santerre, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des familles pourrait entre autres ramener les habitants de Rosières-en-Santerre dans les bureaux de vote. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 294 personnes en âge de voter au sein de la commune, 27,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,15% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,56% au premier tour. Au deuxième tour, 53,4% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel député détrônera Yael Menache dans la 5ème circonscription de la Somme ?