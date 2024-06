En direct

19:50 - Les électeurs de la gauche unie convoités La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 6,25% à Ham. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 13% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,39%), de l'EELV Marie Toussaint (1,54%) ou encore de Léon Deffontaine (2,47%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ham, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 18,21% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par le RN à Ham Que déduire de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% à Ham ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score de Bardella à Ham début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes 2024 à Ham. L'extrême droite a séduit 55,05% des suffrages, soit 714 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 12,95% et Raphaël Glucksmann à 6,25%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Ham en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 40,95% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Ham. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,59%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 4,96% des voix. Marine Le Pen s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 61,24%, devant Emmanuel Macron à 38,76%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Ham ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour cette législative 2024. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Ham lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Somme, c'est Yael Menache qui arrivait en tête au premier tour avec 31,75%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 57,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,33%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Ham : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Ham comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 459 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 252 entreprises, Ham est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (64,11%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2019,64 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,6%, révélant une situation économique tendue. Pour résumer, Ham incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Ham : les leçons des précédentes élections L'un des critères clés de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention à Ham (80400). Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,41% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 68,35% au premier tour, ce qui représentait 2 103 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 43,07% au premier tour. Au deuxième tour, 40,59% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Ham ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple susceptibles d'inciter les habitants de Ham à s'intéresser plus fortement au scrutin.