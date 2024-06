En direct

19:47 - À Chaulnes, qui va faire main basse les 32,94% de l'ancienne Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une partie. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Chaulnes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,94% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 6,72% à Chaulnes. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 13% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Chaulnes en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Chaulnes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à environ 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-dessus des 50% à Chaulnes aux européennes Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Chaulnes, avec 52,52% des voix exprimées devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 11,48%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 6,72%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Chaulnes lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. La commune de Chaulnes s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la leader de l'ancien Front national l'emportait avec 44,59% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,78% et 13,3% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,26% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 63,67%, devant Emmanuel Macron à 36,33%.

12:32 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Chaulnes ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé a aussi ses biais… Lors des dernières législatives à Chaulnes, le RN se plaçait à la deuxième place, 32,79% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 32,94% pour Guillaume Ancelet (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (52,22%). Guillaume Ancelet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Chaulnes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence la population de Chaulnes exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 19,78% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 23,39% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 982 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,37%) et le nombre de résidences HLM (15,94% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Chaulnes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 42,81% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives à Chaulnes : quelles tendances ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 2 012 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 48,49% des personnes en âge de participer à une élection à Chaulnes avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 51,32% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,02% au premier tour. Au second tour, 45,95% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,16% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,66% au second tour, soit 1 082 personnes.