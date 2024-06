En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes dissoute à Roye ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,4% à Roye. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (4,82%), Marie Toussaint (1,68%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2,22%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 15% sur place. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Roye, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,76% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?

18:42 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Roye Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes lignes émergent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 50% voire plus à Roye ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 52,36% pour Bardella à Roye au début du mois Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui a secoué le pays il y a une poignée de semaines. Il y a quelques semaines en effet, à Roye, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 52,36% des voix face à Valérie Hayer à 11,44% et Raphaël Glucksmann à 8,4%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Roye au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait énormément séduit à Roye lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 42,2% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,24% et 17,99% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 4,69% des suffrages. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la leader du parti frontiste qui s'imposait avec 62,9%, devant Emmanuel Macron à 37,1%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Roye Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Roye lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Yael Menache qui se classait en pôle position au premier tour avec 37,77% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,47%.

11:02 - Roye : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Roye, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Le taux de chômage à 20,9% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec 42,88% de population active et une densité de population de 384 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2047,49 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,60%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (16,36%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Roye mettent en avant une diversité de qualifications, avec 44,33% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les législatives à Roye (80700) sont lancées À Roye (80700), la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,3% au premier tour et seulement 57,21% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 28,62% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,71% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages est de nature à impacter le pourcentage de participation à Roye.