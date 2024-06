Résultat des législatives à Épehy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Épehy majoritairement pour Bardella au début du mois Un autre scrutin bien plus proche est venu retourner l'équilibre trouvé il y a deux ans. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des européennes à Épehy. Ladite liste glanait 62,53% des votes, soit 252 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 8,93% et Raphaël Glucksmann à 5,71%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Épehy au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Épehy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 50,18% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 18% et 12,18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 71,06% contre 28,94%).

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Épehy Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection du Parlement 2024, au niveau local. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Épehy lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Yael Menache devant ses concurrents au premier tour, avec 50,46% dans la cité, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 71,57%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,43%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Épehy façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote d'Épehy, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 521 logements pour 1 116 habitants, la densité de la commune est de 69 habitants/km². Ses 42 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (28,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 25,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,14% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 205,02 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Épehy, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Épehy ? À Épehy (80740), l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera immanquablement la participation. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 73,43% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,16% au premier tour, ce qui représentait 565 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,83% au premier tour. Au second tour, 41,96% des citoyens ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays serait susceptible de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Épehy.