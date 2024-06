Résultat des législatives à Roisel : l'élection 2024 en direct

17:24 - Jordan Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Roisel le 9 juin

Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Le 9 juin en effet, à Roisel, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, récoltant 58,43% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,65% et Raphaël Glucksmann à 7,4%. Ce sont alors 371 électeurs qui l'ont désignée dans la commune.