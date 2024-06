En direct

19:51 - Les bulletins de la coalition de gauche en question L'autre question qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 8,47% à Péronne. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,97% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 17% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Péronne, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 26,98% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ?

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Péronne Difficile d'établir des parallèles dans tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus à Péronne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,6% pour Jordan Bardella à Péronne le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Péronne. Ladite liste glanait 41,6% des votes, soit 973 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 16,76% et Raphaël Glucksmann à 8,47%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Péronne lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Péronne avait donné un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La figure du RN finissait avec 34,19% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,28% et 16,69% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 4,88% des suffrages. Avec 49,74%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,26%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Péronne ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN n'a pas convaincu à Péronne en 2022, lors des législatives, avec 22,13% au premier tour, contre 26,98% pour Guillaume Ancelet (Nupes), Péronne faisant partie de la 5ème circonscription de la Somme. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nupes (51,48% contre 48,52% pour le RN). Guillaume Ancelet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Péronne : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Péronne, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec 39,26% de population active et une densité de population de 540 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 20,5% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2012,7 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (25,41%) et le nombre de résidences HLM (28,2% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Péronne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Péronne L'une des clés de ces législatives sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Péronne. La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles d'impacter le taux de participation à Péronne. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 32,16% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 34,48% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,7% au premier tour et seulement 58,81% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Péronne ? Quel député remplacera Guillaume Ancelet dans la 5ème circonscription de la Somme ?