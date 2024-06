Résultat des législatives à Hombleux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le Rassemblement national au-dessus des 50% à Hombleux aux européennes Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière nous semble donc d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 231 votants d'Hombleux ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, attirait 56,07% des votes contre Valérie Hayer à 6,8% et Raphaël Glucksmann à 6,8%.

14:32 - Hombleux avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait marqué des points à Hombleux au cours de la présidentielle avec pas moins de 48,35% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 15,7% et 13,19% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,59% des voix. Au second tour, face à Macron, la cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance avec 69,76%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Hombleux. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Somme, c'est Yael Menache qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 38,48%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 61,84%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,16%.

11:02 - Hombleux : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans les rues d'Hombleux, les élections sont en cours. Avec ses 1 139 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 30 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 615 foyers fiscaux. Dans le bourg, 20,38% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,65% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 23,3% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1025,57 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Hombleux incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Hombleux : quelles tendances ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Hombleux (80400) ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 75,61% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 77,58% au second tour, c'est-à-dire 668 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,98% au premier tour. Au deuxième tour, 45,33% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Hombleux ? L'inflation dans le pays est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Hombleux.